В Кузбассе школьницы снимают на камеру, как толпой избивают учеников

В Новокузнецке толпа школьников избивает учащихся учебного заведения и снимает происходящее на камеру. Соответствующая информация распространяется в интернете, сообщил онлайн-журнал «Сибдепо».

По данным издания, в Сети активно распространяется видео, как школьницы Новокузнецка избивают девочку. Сначала они окружили ученицу 7-го класса, затем поочередно наносили удары. В телеграм-каналах видео комментировали пользователи, которые представлялись родителями школьников. По их словам, с начала учебного года таких случаев было зафиксировано уже несколько. Банда школьниц избивает и унижает, снимает на видео, а потом распространяет по чатам телеграм-каналов.

Один из пользователей отметил, что в школе ограничиваются профилактическими беседами. После воспитательных разговоров ничего не меняются, банда находит новую жертву. Проблема актуальна на протяжении нескольких месяцев.

«Одна из жертв вместе с матерью уже обратилась в ПДН, но там ограничились беседой», — рассказал родитель.

По данным издания, сотрудники прокуратуры намерены проверить информацию, которая появилась в интернете. При необходимости в ведомстве примут меры.

Ранее сообщалось, что Минобразования РТ не выявило буллинг в попытке школьника утопить одноклассника.