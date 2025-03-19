Минобразования РТ не выявило буллинга в попытке школьника утопить одноклассника

Министерство образования и науки Татарстана прокомментировало конфликт, который произошел между школьниками во время урока по физической культуре в плавательном бассейне, сообщил inkazan.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел в феврале. Во время урока подросток издевался над многими детьми. С одним из одноклассников у него сложные отношения. Подросток постоянно задевал ученика 8-го класса. В итоге он начал его топить. По словам мамы пострадавшего, подросток стоял на учете. Он часто нарушает дисциплину.

По сведениям СМИ, пострадавшему понадобилась госпитализация. В Минобразования РТ частично подтвердили информацию. Конфликт произошел между учащимися 8-го класса. Методисты отдела образования провели проверку. Специалисты дали рекомендации, как в следующий раз не допускать подобных ситуаций, как эффективно решать конфликтные ситуации.

По данным ведомства, директору лицея поручили привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые допустили конфликт и не сумели разобраться в нем на начальной стадии. В частности, дисциплинарное взыскание наложили учителю физкультуры. Отдельное задание поручили выполнить психологу.

«Заместителем директора и социальным педагогом проведена работа с учениками — участниками конфликта и их родителями. Психологом лицея проведена диагностика класса по выявлению буллинга в 8Г классе. Факты буллинга не выявлены», — указано в ответе минобразования РТ.

Ранее сообщалось, что школьник Кузбасса на фоне неприязни ранил одноклассника ножом, купленным на маркетплейсе.