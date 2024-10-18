В Кузбассе суд озвучил приговор мужчине, который убил жену на глазах детей

В Кузбассе суд вынес приговор в виде лишения свободы на 16 лет мужчине, который убил бывшую жену на глазах их общих детей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В Следственном комитете Кузбасса проинформировали, что трагедия произошла в июле 2023 года. Супруги разошлись. Женщина вступила в новые отношения, что спровоцировало ревность у бывшего мужа. Он поджидал ее у подъезда. Женщина возвращалась домой с двумя несовершеннолетними детьми. Мужчина нанес ей несколько смертельных ударов ножом.

Бывший муж также угрожал убить нового возлюбленного женщины. В момент трагедии он находился рядом с ней и детьми. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, учитывая особую жестокость нападавшего.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщили в СК Кузбасса.

Согласно решению суда, мужчина обязан выплатить компенсацию в размере 10 млн руб. родственникам погибшей. Таким образом он должен возместить моральный и имущественный ущерб. Деньги с осужденного взысканы.

Ранее сообщалось, что сын в Волгограде насмерть забил пожилую мать и оторвал ей уши из-за замечания женщины, что он уделяет ей мало времени.