Сын в Волгограде насмерть забил пожилую мать и оторвал ей уши

В Волгоградской области окончено следствие по делу об убийстве с особой жестокостью пожилой женщины, которую забил до смерти собственный сын, проинформировали в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.

Отмечается, что инцидент произошел еще в конце января нынешнего года. Мать с сыном поссорились на почве того, что последний уделяет ей мало внимания. В какой-то момент мужчина набросился на родительницу, нанеся ей не менее десяти ударов кулаками по телу. Однако этого ему оказалось мало.

«В какой-то момент он решил сорвать с шеи престарелой родственницы ключ от квартиры, находившийся на прочной капроновой веревке, — в процессе борьбы женщине была причинена травматическая ампутация обеих ушных раковин», — говорится в заявлении.

Опомнился мужчина только на следующий день. Вызванные им медики на дом госпитализировали пострадавшую, однако женщина скончалась спустя несколько дней. Теперь обвиняемого ждет суд. За содеянное он может отправиться в тюрьму на приличный срок.

Ранее сообщалось, что жестоко убивший младенца в Екатеринбурге дед разговаривал с птицами во время задержания.