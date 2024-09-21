В Подмосковье задержали лжесоцработницу, похитившую у пенсионерки 1,7 млн руб.

В Московской области задержали 28-летнюю жительницу Ростовской области, которая похитила у пенсионерки 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Установлено, что женщина позвонила на домашний телефон 88-летней пенсионерке и представилась соцработником.

Она убедила пожилую женщину в том, что в связи с денежной реформой ей нужно заменить купюры старого образца на новые.

Они договорились о встрече.

Подозревая пришла к пенсионерке домой и выдала ей бумаги для заполнения. Пока та расписывалась в листках, злоумышленница проникла в другую комнату и украла 1,7 млн рублей. После этого она вышла из квартиры.

Мошеницу арестовали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что мошенники стали обманывать россиян «доказательствами измены».