В Кузбассе во время ссоры мужчина нанес сожительнице 66 ударов

В Кузбассе во время ссоры мужчина нанес сожительнице руками, ногами и подручными средствами 66 ударов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Подручными средствами оказались разводной ключ и стул. От полученных травм, ссадин и кровоподтеков женщина скончалась.

«Не менее 66 ударов в область лица, головы, шеи, передней и задней поверхности груди, таза, верхних и нижних конечностей», — уточнили в прокуратуре Кузбасса.

В прокуратуре Кузбасса сообщили, что в момент ссоры мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Причина ссоры между сожителями не сообщается. Медики установили, что у женщины была черепно-мозговая травма, многочисленные переломы, закрытая тупая травма груди и кровоизлияния верхних и нижних конечностей.

Против 31-летнего мужчины завели уголовное дело. В ходе судебных заседаний кузбассовец отрицал свою вину в гибели 33-летней сожительницы. Следствие представило большую доказательную базу, после чего задержанный дал признательные показания. Суд назначил мужчине отбывание наказания в колонии строго режима сроком на девять лет и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что подстреленного ребенка в Нижегородской области отправили на амбулаторное лечение.