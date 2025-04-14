В Кузбассе водитель разбил лицо девушке из-за конфликта на дороге и покинул место происшествия

Сотрудники правоохранительных органов проинформированы о конфликте на дороге между водителями, который закончился дракой. В настоящее время правоохранители уточняют подробности происшедшего, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Об инциденте стало известно из соцсетей. В телеграм-канале «ЧП Инцидент Кузбасс» появилось видео, на котором зафиксирован момент драки. На кадрах видно, что женщина распылила в лицо мужчины перцовый баллончик. Инцидент произошел на проезжей части возле автомобилей.

По данным телеграм-канала, женщина управляла автомобилем. Она резко остановилась. В результате мужчина, который ехал за автомобилем, был вынужден также резко затормозить. Он вышел из машины, достал из багажника биту и разбил авто.

По информации канала, женщина вышла из автомобиля и распылила в лицо мужчины перцовый баллончик. Мужчина ударил автоледи. В конфликт вмешался еще один участник. Водитель достал биту и начал ею размахивать перед людьми. После он сел в автомобиль и покинул место происшествия. В автомобиле находились женщина с девочкой-подростком, которые не вмешивались в конфликт. По данным канала, пострадавшая автоледи осталась на дороге с кровоточащими ранами.

«Онлайн-журнал Сибдепо» обратился за комментариями в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются в ситуации.

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