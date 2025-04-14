Жительница Владивостока связала частые ДТП с неудобным расположением дорог
Авария во Владивостоке спровоцировала серьезный затор на дороге
Фото: [Медиасток.рф]
Жительница Владивостока предоставила видео очередного ДТП, которое стало причиной большой пробки, сообщил vostokmedia.com.
По данным издания, столкнулись две легковушки. Предположительно, водитель Toyota Prius врезался в малолитражку, которая поворачивала с главной дороги. В результате аварии образовалась большая пробка. Машины медленно продвигаются, объезжая место ДТП.
Местная жительница сняла видео из квартиры. Она высказала мнение, что в городе часто происходят аварии из-за неудобного расположения дорог. По ее мнению, во Владивостоке слишком много поворотов. Женщина высказала мнение, что когда город только зарождался предположить о возможном появлении на его дорогах большого количества автомобилей было невозможно.
«Вот они два красавчика — светленький и темненький», — подметила очевидица официальной группы ВК «Восток-Медиа».
По предварительной информации, в результате ДТП никто из участников движения не пострадал. Обратились ли водители к сотрудникам Госавтоинспекции, на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что Кадыров распорядился выдворить семьи организаторов нападения на пост ДПС в Чечне.