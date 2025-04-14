Жительница Владивостока связала частые ДТП с неудобным расположением дорог

По данным издания, столкнулись две легковушки. Предположительно, водитель Toyota Prius врезался в малолитражку, которая поворачивала с главной дороги. В результате аварии образовалась большая пробка. Машины медленно продвигаются, объезжая место ДТП.

Местная жительница сняла видео из квартиры. Она высказала мнение, что в городе часто происходят аварии из-за неудобного расположения дорог. По ее мнению, во Владивостоке слишком много поворотов. Женщина высказала мнение, что когда город только зарождался предположить о возможном появлении на его дорогах большого количества автомобилей было невозможно.

«Вот они два красавчика — светленький и темненький», — подметила очевидица официальной группы ВК «Восток-Медиа».

По предварительной информации, в результате ДТП никто из участников движения не пострадал. Обратились ли водители к сотрудникам Госавтоинспекции, на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что Кадыров распорядился выдворить семьи организаторов нападения на пост ДПС в Чечне.