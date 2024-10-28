В Кузбассе выявили некачественный хлеб

В Кузбассе взяли пробы у 158 хлебобулочных изделий и 85 мукомольно-крупяных изделий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что некоторую продукцию изъяли из-за ряда нарушений.

Две пробы хлебобулочных изделий не соответствовали утвержденным требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Продукцию изъяли. Кроме того, специалисты обнаружили немаркированный товар. Так, две партии продукции объемом 5 кг оказались бракованными.

«Пробымукомольно-крупяных изделий, не соответствующие гигиеническим нормативам, не выявлены», — отметили в ведомстве.

Продукцию проверили с целью предоставления жителям региона безопасных пищевых продуктов. Данные опубликованы по итогу работы ведомства в третьем квартале текущего года.

Ранее интернет-изданию «Подмосковье сегодня» предоставили данные сервиса доставки «Купер», согласно которым москвичи отказались от обычного хлеба.