Москвичи отказались от обычного хлеба: стала известна самая популярная «булка» в столице

Чиабатта стала самым популярным хлебным изделием в Москве в сентябре 2024 года — жители заказывали ее в 1,2 раза чаще, чем год назад. Об этом следует из данных сервиса доставки «Купер», которые есть в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в Москве популярностью пользуются батоны (+19% к сентябрю 2023 года), багеты (+17%), цельнозерновой хлеб (+15%) и пшеничный (+12%), который заказывают в 13 раз чаще, чем ржаной и в 14 раз чаще, чем «Бородинский».

Помимо этого, согласно данным «Купера», москвичи стали чаще покупать булочки для хот-догов и бургеров, а также питы. Осенью спрос на них вырос в 2,6 раза и в 1,4 раза относительно прошлого года соответственно. На третьем месте — лаваш, его выбирают на 14% чаще, чем годом ранее.

В категории низкокалорийных изделий лидером среди жителей столицы в сентябре стал протеиновый хлеб. Его заказывали в 3,6 раза больше, чем в 2023 году. Спрос на бездрожжевой хлеб увеличился в 1,3 раза за аналогичный период.

Эксперты «Купера» также посчитали стоимость домашнего хлеба — в среднем 67 рублей. Для приготовления батона (400 г) понадобятся мука, сахар, вода, дрожжи, сливочное масло и соль. На покупку ингредиентов необходимо будет потратить 62 рубля. Приготовление домашней чиабатты (250 г) при этом обойдется дороже — в 95 рублей.

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