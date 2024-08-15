В Кузбассе за переданные показания электроэнергии абонентам подарили телефоны

В Кузбассе местный энергооператор провел акцию «В наши 90 лет получи Iphone за свет». За выполнение простых условий четыре человека получили призы — современные мобильные телефоны, сообщил sibdepo.ru.

Акция проходила в июле. Участие в ней приняли около 2,5 тыс. человек. От потребителей требовалось установить мобильное приложение, пройти процедуру регистрации, передать показания электроэнергии и оплатить услугу. Компания предоставляет услуги в различных районах города, поэтому в каждом был выбран победитель. С целью объективного награждения имена абонентов выбирали с помощью специального математического алгоритма.

«Всех остальных приглашаем принять участие в осенней акции», — рассказала директор департамента по реализации электроэнергии гражданам-потребителям ПАО «Кузбассэнергосбыт» Инна Бак.

В рамках осенней акции потребители получат возможность стать обладателем сертификата на оплату электроэнергии.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали о возможности сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.