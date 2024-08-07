Жителям Подмосковья рассказали о возможности сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг

Жители Подмосковья могут оформить субсидию и получать от государства часть денег за коммунальные платежи, если их расходы на ЖКУ превышают 22% дохода семьи. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что заявление на получение поддержки можно подать онлайн, через приложение «Добродел». Для этого нужно перейти в раздел «Услуги», «Все услуги» — «Дом и ЖКХ» — «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Размер субсидии будет зависеть от стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.