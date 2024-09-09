В Кузбассе затопило скалу с древними рисунками, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». На данный момент проход к объекту закрыт.

В музее-заповеднике «Томская Писаница» сообщили, что уровень реки Томь за период с 7 по 8 сентября (примерно за сутки) поднялся на 80 сантиметров. Туристы выложили фото в соцсетях. Пройти к скалам с наскальной живописью древних людей невозможно. Подвесные мостики оказались под водой.

Однако ученые успокоили жителей региона и туристов. В музее рассказали корреспонденту Сибдепо, что как только уровень воды снизится, всех желающих снова пригласят на экскурсию. Скала образовалась из камня. Этот материал переносит влагу и не разрушается от нее быстро. В реставрации нет никакой необходимости.

«У нас нет необходимости реставрировать ее после каждого паводка», — уточнили в пресс-службе музея.

Реставрационные работы проводят тогда, когда есть подозрения, что целостность объекта пострадает из-за временных изменений его структуры. В музее призвали следить за новостями в официальных группах, где опубликуют дату открытия объекта.

Ранее сообщалось, что туристические маршруты для туристов с питомцами разработали в Подмосковье и Москве.