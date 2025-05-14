В кузбасском питомнике ГУФСИН в День Победы родились щенята

В племенном питомнике ГУФСИН Кузбасса в День Победы родилось семь щенят, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГУ ФСИН.

В ведомстве отметили, что щенки родились у немецких овчарок. Мама — племенная молодая немецкая овчарка по кличке Шалли. Отец — немецкая овчарка, который помогает в работе сотруднику ИК-35. В день рождения щенков Ермак шел по улицам Кемерово в составе строя кинологов ГУФСИН Кузбасса. В городе в честь Дня Победы провели торжественный парад.

В ведомстве рассказали, что пока щенки и их мама находятся в родильном отделении. По истечению 45 дней с момента их рождения животных переведут в помещение, которые сотрудники называют «щенятником». Там малышам предстоит пройти этап социализации. Первое время мама щенков будет оказывать им помощь.

В ведомстве рассказали, что Шалли стала мамой впервые. Она передала щенкам хорошие гены. Собака легко обучается, осознанно выполняет команды. Питомец проявила себя как заботливая мама.

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