В КузГТУ экстренно эвакуировали студентов и преподавателей

Всех студентов, преподавателей и сотрудников, которые находились в главном корпусе Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ), экстренно эвакуировали, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В соцсетях появилось видео эвакуации. Корреспондент Сибдепо связался с пресс-службой учебного заведения. Информацию об эвакуации подтвердили. Это не учения. В понедельник, 30 сентября, в главном корпусе КузГТУ обнаружили подозрительную сумку. Установить, кому она принадлежит, сотрудники не смогли. Они сообщили о находке правоохранительным органам. На место происшествия прибыли соответствующие службы.

«Корпус быстро эвакуировали, буквально в течение минуты», — сообщил собеседник издания.

Вблизи здания университета находятся сотрудники Росгвардии и полиции. Прибыла машина скорой помощи. На данный момент никто не обращался за медицинской помощью. Ожидают приезд кинологов. Специалисты проверят здание и сообщат, есть ли угроза взрыва. В случае ее отсутствия занятия в университете будут возобновлены.

Ранее сообщалось, что задержан владелец АЗС в Махачкале, где из-за взрыва погибли 13 человек.