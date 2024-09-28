Задержан владелец АЗС в Махачкале, где из-за взрыва погибли 13 человек

В Дагестане задержали владельца автозаправки, взорвавшейся накануне в Махачкале. Как пишет СК России в официальном канале, с мужчиной проводятся следственные действия.

Фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов был задержан в Махачкале 28 сентября по делу ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи уточнили, что был проведен допрос. После окончания всех следственных действий предпринимателю выберут меру пресечения.

Напомним, 27 сентября в Махачкале произошел взрыв АЗС и пожар. В МЧС РФ сообщают о 13 погибших, среди них двое детей. Еще 11 человек числятся как пострадавшие. Пожар удалось полностью потушить только днем 28 сентября.

Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате взрыва на заправке в Дагестане вручат по миллиону рублей.