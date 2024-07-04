В летний зной листья деревьев начали менять окрас в Кузбассе

В редакцию «Сибдепо» читатель прислал фото деревьев Кузбасса. Их листья уже начинают менять окраску. Растения готовятся к зимней спячке. На фото не одно дерево. Видно, что явление приобрело массовый характер.

Автор фото отметил, что особенно заметна смена цветовой гаммы на яблонях. Важно отметить, что листья не сохнут от жары и опадают. Они именно меняют окрас. Так, среди зеленой листвы на каждом дереве встречается веточка с желтыми листочками.

Эксперты Кузбасского ботанического сада успокоили горожан. Смена цвета листьев не связана с наступлением осени в летний период времени. Предварительно можно предположить, что у растений произошла вегетация. Подобное явление могла спровоцировать нехватка влаги или минеральных элементов. Еще одна возможная причина — аномальная жара, которая в настоящее время зафиксирована во многих регионах России.

«Чтобы точно узнать причину, необходимо провести исследования», — сообщили в Кузбасском ботаническом саду.

Аномальная жара негативно влияет не только на растения, но и людей. Ранее метеоролог Татьяна Позднякова назвала сроки смены жары в Московском регионе дождями и градом.