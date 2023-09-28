В Литву прибыл натовский самолет, который способен мониторить передвижение объектов в РФ

В настоящее время самолет E-3A Sentry с номером NATO12 патрулирует территорию в районе Шауляй. Самолет способен находить цели, которые расположены на территории 650 километров от воздушного объекта.

Таким образом, самолет, который сейчас находится в воздушном пространстве Литвы, может следить за перемещением объектов в городах России: Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове, Смоленске и не только.

Самолет, согласно маршрутному листу приложения Flightradar24, ранее не раз патрулировал территорию над восточной частью Румынии, в черноморском регионе.

Боинг E-3A Sentry состоит на вооружении четырех стран. Впервые был выведен на воздушное пространство в 1975 году. Главное преимущество – круговой обзор. Система может одновременно сопровождать до ста целей. Имеет возможность атаковать объекты, как в водном пространстве, так и в воздушном.

Ранее стало известно, что США совместно с Австралией, Украиной и странами ЕС намерены совместно работать над производством техники и вооружений.