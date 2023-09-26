США начали производство вооружений с Украиной и ЕС

Соединенные Штаты начали совместное производство техники и вооружения вместе со странами Евросоюза, Украиной и Австралией. Соответствующее заявление сделал заместитель Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант, его слова передает издание РИА Новости .

Он заявил о том, что Штаты приступят к совместному производству с Австралией и европейскими странами. По словам Лаплант, США выстраивают сотрудничество в производстве «даже» с Украиной.

Сотрудник американского оборонного ведомства также сообщил о том, что на минувшем саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе, большое количество времени было уделено взаимодействию государств в сферах производства и поставок вооружения. Лаплант заявил, что развитие в данном направлении «будет иметь большой вес» для Североатлантического альянса.