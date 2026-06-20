Медали, грамоты и благодарности губернатора: в Подольске отметили 52 лучших врача и медсестры детской больницы

В канун Дня медицинского работника, который в России отмечается 21 июня, в Подольской детской больнице состоялась торжественная церемония награждения. В четверг, 18 июня, сотрудников учреждения отметили муниципальными и областными наградами за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значимый вклад в сбережение здоровья юных пациентов, сообщила администрация округа.

Главный врач больницы Мануэл Мегерян вручил 52 сотрудникам заслуженные награды разного уровня. В числе поощрений — благодарности и благодарственные письма губернатора Московской области, почетные грамоты и благодарственные письма регионального министерства здравоохранения, медали «За заслуги» II степени от профсоюза здравоохранения, а также ведомственные награды от руководства самого лечебного учреждения.

Работа с детьми предъявляет к медицинскому персоналу особые требования. Помимо фундаментальных знаний и отработанных навыков, врачу необходимы безграничное терпение, душевная теплота и способность найти подход к каждому маленькому пациенту.

Как отмечает заведующая отделением детской реанимации и анестезии, кандидат медицинских наук Татьяна Пчелинцева, взаимодействие с детьми делает специалистов мягче и отзывчивее.

«Работа с детьми делает нас мягче и отзывчивее — даже самый черствый человек, увидев глаза маленького ребенка, становится ласковее и нежнее. Когда лечишь ребенка, невозможно не пропустить его состояние через себя. А еще дети невероятно искренни, в отличие от взрослых, они не станут лукавить. Их реакция — самая честная. Если врач хороший, ребенок это сразу покажет, а если что‑то не так — тоже не скроет. Именно эта искренность делает работу детского врача сложнее, но и приятнее», — рассказывает кандидат медицинских наук, заведующая отделением детской реанимации и анестезии Татьяна Пчелинцева.

День медицинского работника объединяет всех, кто посвятил свою жизнь благородному делу охраны здоровья людей. Профессиональный праздник служит напоминанием об огромной ответственности и каждодневном подвиге врачей, медсестер и всего персонала, стоящих на страже жизни и благополучия пациентов.

Ранее сообщалось, что в детском саду школы №19 в Химках прошел спектакль ко Дню медицинского работника.