Трагедия в небе над Францией: основатель компьютерных игр Клод Гиймо разбился на собственном самолете

На западе Франции потерпел крушение частный самолет, в результате которого погибли два человека. Одним из них оказался Клод Гиймо — сооснователь компании-разработчика и издателя компьютерных игр Ubisoft, сообщил «Ъ» со ссылкой на издание Figaro.

Как уточняется в сообщении, авиакатастрофа произошла вечером в пятницу, 19 июня, в районе курорта Ла-Боль-Эскублак, который находится в департаменте Луара-Атлантик. Речь идет о воздушном судне модели Cessna 42. По данным источников, самолет принадлежал Гиймо, и бизнесмен управлял им лично. Известно, что Клод Гиймо состоял в местном авиаклубе и в пятницу собирался принять участие в мероприятии этого клуба.

По данным издания, компания Ubisoft была основана в 1986 году. Ее создателями стали братья Клод, Мишель, Жерар, Ив и Кристиан Гиймо. Головной офис организации располагается в Сен-Манде, а ее представительства открыты более чем в двадцати странах.

По информации издания, по итогам 2020 года издатель входил в первую десятку глобальных производителей видеоигр по показателям выручки и рыночной стоимости. Среди ключевых франшиз, выпущенных компанией, — Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman и Watch Dogs.

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