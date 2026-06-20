«Съела огромный кусок шоколадного торта»: Айза-Лилуна Ай возмутилась комментариями подписчиков о худобе

Блогер Айза-Лилуна Ай оказалась в центре внимания подписчиков, и на этот раз причиной стали не привычные обсуждения ее личной жизни или громких заявлений, а внешний вид, сообщил Super.

Опубликовав в соцсетях свежий снимок в необычном амплуа, инфлюенсер вместо ожидаемых похвал, по данным издания, столкнулась с потоком критических замечаний в адрес собственной фигуры. Часть фолловеров пришла к выводу, что девушка чрезмерно похудела, и принялась настойчиво рекомендовать ей «немедленно подкрепиться».

«Меня хейтят за худобу, приплыли», — с иронией отреагировала Айза.

Реагируя на ситуацию, звезда не стала отмалчиваться и продемонстрировала аудитории скриншоты оставленных комментариев, в которых поклонники выражали тревогу относительно ее нынешнего состояния. Стремясь развеять сомнения подписчиков и подтвердить, что с питанием у нее все в порядке, Айза сообщила, что непосредственно перед публикацией фотографии плотно пообедала.

«Если что, я только что съела огромный кусок шоколадного торта, запивая какао», — написала она.

По данным издания, реакция аудитории на инцидент оказалась неоднозначной: часть подписчиков встала на сторону блогера, подчеркнув, что высказывания о чужой внешности зачастую бывают бестактными. Тогда как другая половина фолловеров продолжила обсуждать произошедшие с ней перемены во внешности.

Ранее актриса Агата Муцениеце призналась, что мешает ей похудеть после третьих родов.