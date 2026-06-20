Срочное предупреждение МЧС: в ближайший час над Москвой и Подмосковьем разразится гроза

Столичное управление МЧС РФ распространило экстренное предупреждение для жителей Московского региона. В ближайший час в городе и области ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщил ТАСС.

По данным ведомства, в столицу и Подмосковье надвигается гроза, сопровождаемая кратковременным дождем. При грозе прогнозируется усиление ветра: его порывы могут достигать скорости 15 метров в секунду.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 21 часа 20 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности. Пешеходам рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от рекламных щитов, шатких конструкций и одиноко стоящих деревьев. Водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах и парковать автомобили в местах, где им не угрожает падение предметов при порывах ветра.

В ведомстве настоятельно рекомендуют проявлять бдительность, соблюдать осторожность и неукоснительно следовать правилам безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации жители могут обращаться в оперативные службы по телефонам 101 или 112.

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