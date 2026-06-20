Вместо злости — юмор: пострадавшие от перцовки москвичи превратились в панд и покорили соцсети самоиронией

В центре столицы очевидцы засняли на камеру мобильного телефона необычную сцену: четверо мужчин прямо на улице умывались молоком, а затем протирали глаза мороженым. Как выяснилось позже, нестандартная процедура стала следствием уличного конфликта, сообщил ИА Регнум.

По имеющейся информации, незадолго до этого компания повздорила с неизвестным прохожим. В ходе словесной перепалки оппонент применил перцовый баллончик, распылив его в сторону мужчин, после чего скрылся с места происшествия. Попавшее на слизистые раздражающее вещество вынудило пострадавших искать способы экстренной нейтрализации его действия — для этого они использовали подручные продукты, купленные, предположительно, неподалеку.

В МВД Москвы ИА Регнум сообщили, что заявлений от граждан по данному факту не регистрировалось. Видеозапись, сделанная у одного из ночных заведений на Новослободской улице, появилась в социальных сетях в пятницу, 19 июня.

«Незадолго до событий на видео у компании друзей возник конфликт с незнакомым молодым человеком. Они громко выясняли отношения, после чего парень распылил им в лицо перцовый баллончик и скрылся с места происшествия. Очевидцы помогли пострадавшим купить молоко и мороженое, которое снимает жжение слизистых глаз и носа после атаки перцовым баллончиком», — рассказали очевидцы.

По данным издания, когда едкое вещество перестало причинять дискомфорт, мужчины не стали злиться — они с юмором восприняли произошедшее и принялись угощать друг друга мороженым. Пользователей соцсетей позабавил внешний вид пострадавших после случившегося: их сравнили с пандами и похвалили за отличное чувство юмора.

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