В ЛНР построили детскую площадку: В Удмуртии выполняют взятые на себя обязательства

Власти Удмуртии оказывают поддержку городам и селам ЛНР. 1 июня было подписано соглашение о шефстве сроком на два года, сообщает udm-info.ru . В местной администрации уже рассказали об оказанной помощи.

В ЛНР было выделено школьные автобусы «Газель» (2 штуки) и автомобиль «УАЗ». Также уже завершено строительство детской площадки на территории дошкольного учреждения «Светлячок», которое расположено в поселке Юрьевка. Детям предоставили комфортные условия для отдыха и развития: установили песочницу, горки, качели. Работу курировала администрация Лутугинского района Удмуртии. Ответственным за улучшение жизни на новых территория назначен Михаил Трофимов, который отметил, что для детей важно обеспечивать пространство для игр на свежем воздухе, где они могут быть в безопасности и чувствовать себя маленькими.

Издание напоминает, что Михаил Трофимов – экс-глава Можги, по вине которого в январе 2023 года власти не смогли разрешить различные проблемы в коммунальной отрасли, что привело к коллапсу. После инцидента чиновник ушел с занимаемой должности, написав заявление по собственному желанию.