В Мариуполе торжественно открыли мост, который является важной частью трассы М14

В Мариуполе торжественно открыли мост. Он связывает город с дорогой, которая выходит к крымскому полуострову, пишет агентство « РИА Новости ». Президент России Владимир Путин присутствовал на мероприятии в дистанционном формате.

Глава ДНР Денис Пушилин присутствовал на мероприятии лично. Спикер отметил, что, несмотря на проведение СВО, у России находятся ресурсы, чтобы реализовывать подобные масштабные строительные проекты. Этим фактом РФ доказывает свою мощь и величие.

«Мы сегодня открыли новый очень важный мост не только для Мариуполя, а и для всей республики и всей страны, потому что это как раз одна из частей сухопутного коридора (в Крым)», - рассказал глава ДНР Денис Пушилин

Мост связывает две части самого Мариуполя – левый и правый берег. Восстановления инфраструктурного объекта ожидали все жители города и республики. Мост также соединяет Ростовскую область с Крымом, если передвигаться по территории ДНР.

До освобождения Мариуполя армией РФ в городе уже был мост, но его подорвали военные Украины. Теперь мост, который проходит через реку Кальмиус, не просто восстановили, но и расширили: теперь каждые сутки мост могут пересекать 15 тысяч транспортных средств. Ранее пропускная способность составляла лишь пять тысяч.

Руководитель контракта мариупольского подразделения компании «Евротрансстрой» Алексей Зубенко рассказал, что изначально пришлось полностью сносить мост из-за того, что он был сильно разрушен.

«Длина моста составляет 140 метров, проектная ширина - 22 метра. Было задействовано от 30 до 60 человек в пиковом режиме, работали здесь круглосуточно. Этот объект был необходим, чтобы связать две части города Мариуполя - правую и левую сторону берега, кроме того, это является частью трассы М14 Новоазовск - Одесса, и это же является южным коридором параллельно Крымскому мосту», - рассказал руководитель контракта мариупольского подразделения компании «Евротрансстрой» Алексей Зубенко

На строительство моста выделяли 13 месяцев, но объект сдали раньше на два месяца.