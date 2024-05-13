В МЧС напомнили основные правила эксплуатации электросамокатов

В МЧС отметили, что в электросамокатах установлены литий-ионные аккумуляторы. Именно они и взрываются чаще всего. Сбой в работе способны спровоцировать любые механические повреждения: перезарядка, распад электролита, короткое замыкание. С целью исключения риска возгорания перед каждой поездкой россиянам рекомендуют проверять состояние:

вилки;

зарядного устройства;

сетевого кабеля;

батареи.

Самостоятельно стараться починить поврежденные детали не стоит. Важно обращаться к специализированным мастерам.

Если электросамокат загорелся, то можно попробовать самостоятельно ликвидировать возгорание. Решаться на такие меры стоит только при условии, что человеку ничего не угрожает. Сбивать пламя рекомендовано специальным покрывалом. Если на протяжении минуты устранить огонь не вышло, то необходимо срочно обратиться в МЧС и эвакуироваться из помещения.

«Хранить аккумулятор нужно в сухом прохладном месте, исключив попадание прямых солнечных лучей, не допуская при этом их расположение вблизи сгораемых материалов и предметов мебели», — добавили в МЧС Кузбасса.

Ранее эксперт Елена Кошелева перечислила наиболее частые страховые случаи с самокатами и ДТП.