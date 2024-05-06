Эксперт Колешова перечислила наиболее частые страховые случаи с самокатами и ДТП
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Самокаты, как и прочие транспортные средства, могут попадать в аварии. Директор проектов СберСтрахования Елена Колешева пояснила, каким образом можно получить компенсацию после ДТП при наличии оформленного страхового полиса защиты от несчастных случаев. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, если случилось столкновение, нужно обратиться в страховую компанию. При этом на выплату может рассчитывать как сбитый пешеход, так и водитель самоката, если у него также имеется страховка.
Эксперт подчеркнула, что подобные аварии на самом деле опасны и часто сопряжены с серьезными последствиями для здоровья, причем для обеих сторон.
По ее мнению, обращаться в страховую компанию следует в течение месяца с момента происшествия, тем не менее важно сделать это как можно раньше. При этом следует обязательно сохранить все заключения и справки, которые выданы врачами, так как их тоже необходимо будет приложить к заявлению для подтверждения диагноза.