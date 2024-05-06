Эксперт Колешова перечислила наиболее частые страховые случаи с самокатами и ДТП

Самокаты, как и прочие транспортные средства, могут попадать в аварии. Директор проектов СберСтрахования Елена Колешева пояснила, каким образом можно получить компенсацию после ДТП при наличии оформленного страхового полиса защиты от несчастных случаев. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, если случилось столкновение, нужно обратиться в страховую компанию. При этом на выплату может рассчитывать как сбитый пешеход, так и водитель самоката, если у него также имеется страховка.

Эксперт подчеркнула, что подобные аварии на самом деле опасны и часто сопряжены с серьезными последствиями для здоровья, причем для обеих сторон.

По ее мнению, обращаться в страховую компанию следует в течение месяца с момента происшествия, тем не менее важно сделать это как можно раньше. При этом следует обязательно сохранить все заключения и справки, которые выданы врачами, так как их тоже необходимо будет приложить к заявлению для подтверждения диагноза.