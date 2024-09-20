В МЧС пояснили, как в телеграм-канале появилось видео с целующимися мужчинами

В МЧС Санкт-Петербурга сообщили, что телефон одного из администраторов официального телеграм-канала ведомства был взломан. Пользуясь этим, неизвестные лица опубликовали видео с целующимися мужчинами, сообщила Baza.

Видео заметили многие пользователи мессенджера. Подписчики успели сделать скрин. Публикация быстро разлетелась по каналам. Ролик с целующимися мужчинами выложили в телеграм-канале МЧС Санкт-Петербурга в 11:54. Примерно через пару минут контент был удален.

Ролик длительностью не более двух секунд собрал 31 репост. Стоит отметить, что так много реакций не собирала ни одна публикация данного канала. Согласно данным tgstat.ru, ролик находился в открытом доступе пользователей на протяжении шести минут.

Напомним, подобный контент* на территории РФ запрещен.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области уволили сотрудницу полиции из-за шуточного видео о зарплате.

*решением Верховного суда РФ от 30 ноября 2023 года международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.