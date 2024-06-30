В Ростовской области уволили сотрудницу полиции из-за шуточного видео о зарплате

Сотрудница полиции из Ростовской области записала шуточный видеоролик о размере своей зарплаты в соцсетях и была тут же уволила, сообщает Baza.

28-летняя Ольга Гайдукова является активным пользователем соцсетей, а именно Instagram*. Именно там девушка выложила шуточный reels (формат коротких видеороликов, запущенный платформой), на который отреагировало начальство.

Видео под озвучку треш-стримера Mellstroy «залетело» на большое количество просмотров и собрало много лайков. Когда отметка в просмотрах перевалила за полмиллиона, девушку вызвало начальство.

Ольга рассказала, что ее пытались заставить удалить видео, но она не захотела этого делать. После этого девушке сказали написать рапорт, что она и сделала. Ольгу уволили тем же днем.

Девушка отметила, что ожидала проблем после выхода ролика в соцсети, однако думала, что все обойдется выговором. Ольга отметила, что не сильно расстроилась из-за увольнения, так как сама планировала в скором времени уволиться.

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