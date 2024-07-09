В медвузе Ставрополья не знают о включении порно во время поздравления Мурашко

Студенты медицинского ставропольского вуза сняли видео с выпускного. Видеопоздравление от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на несколько секунд прервалось включением порнографического ролика, сообщает newstracker.ru . В пресс-службе вуза рассказали, что не знают об инциденте.

Студенты предоставили видео редакции NewsTracker. Оно сделано из аудитории. На трибуне за длинным столом сидит педагогический состав. За их спинами установлен большой экран. Будущим медикам включили видеопоздравление от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В какой-то момент видео прервалось.

На большом экране появилась запись интимной близости мужчины и женщины, сопровождающаяся определенными звуками. По аудитории прошел возглас удивления. Сразу на экране появился герб и флаг РФ. Произошел ли взлом системы или это была злая шутка кого-то из студентов, установить не удалось.

Инцидент произошел 4 июля на выпускном по специальности лечебное дело. NewsTracker отправил запрос в пресс-службу медицинского университета. Пресс-секретарь ответил, что ему ничего неизвестно о происшедшем.

Ранее мы сообщали, что в КБР нашли родителей, проявивших неуважение к исполнению государственного гимна в школе во время выпускного.