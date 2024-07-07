В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к исполнению гимна в школе

В пресс-службе Минпросвещения Кабардино-Балкарии проинформировали, что личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе № 33 города Нальчик во время выпускного вечера, установлены, сообщили РИА Новости .

В пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии, как мы сообщали ранее, проинформировали о штрафных санкциях, которые будут вынесены в адрес нарушителей. В пресс-службе Минпросвещения напомнили, что на видео фигурировал мальчик. Пока остальные ребята стояли и слушали государственный гимн России, он сидел и закрывал руками уши. Выяснилось, что он не является учеником данного заведения из-за того, что не достиг школьного возраста. Все совершеннолетние участники данного инцидента будут привлечены к ответственности согласно законодательству РФ. Их личности установлены.

Ранее мы сообщали, что Международный олимпийский комитет допустил к участию на летней Олимпиаде некоторых российских спортсменов, при условии если они откажутся выступать под сопровождение государственного гимна своей страны и не будут использовать никакие символы России.