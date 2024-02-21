В «Мегамаркете» подтвердили подлинность списка запрещенных из-за ЛГБТ* книг

Представители российского маркетплейса «Мегамаркет» сообщили о том, что магазин скрыл из ассортимента книги, внесенные в список ограничений на фоне введения закона о запрете «пропаганды ЛГБТ*». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» .

По словам представителей магазина, упомянутый список в действительности существует, и был создан еще в 2022 году. Они добавили, что инициаторами создания данного реестра стал АКИТ.

Перечень с заблокированными книгами ранее публиковался журналистом Александром Плющевым*, который при размещении не сообщал, чьего он авторства и когда был составлен. В опубликованном списке было свыше 250 книг, и в том числе отдельные произведения известных писателей, таких как: Уильям Берроуз, Харуки Мураками, Пауло Коэльо, Стивен Кинг, Федор Достоевский, Владимир Сорокин, Стивен Фрай, Стефан Цвейг, Оскар Уальд и Марсель Пруст.

* – признана экстремистской организацией на территории РФ.

* – признан иноагентом.