В МИД Белоруссии отреагировали на заявления иностранных организаций о выдаче паспортов

В госдепартамент США и внешнеполитической службы Евросоюза выразили обеспокоенность относительно указа президента республики, согласно которому получать паспорта граждане имеют право только на территории своего государства. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глазподелилсч поделился с агентством ТАСС реакцией на заявления США и ЕС.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии назвал подобную обеспокоенность иностранных ведомств цинизмом. Спикер также выразил готовность обсудить данный вопрос с представителями иностранных ведомств, но на определенных условиях.

«Заявления Госдепа и Европейской службы внешних действий о беспокойстве за белорусских граждан - это верх цинизма. Но если они хотят об этом поговорить, то мы всегда готовы. А вот читать лекции - это не к нам, не к независимой Беларуси», - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глазподелилсч

Президент Белоруссии принял указ, согласно которому получать гражданство Белоруссии, а также продлевать действие государственного паспорта, имеют право те граждане, которые постоянно проживают на территории республики, пишет «РБК».

Документ был опубликован 4 сентября на официальном правовом портале, после чего вступил в силу. Ранее обменять паспорт граждане, которые по каким-либо причинам постоянно проживали за границей, имели право в консульстве. Те, кто уже подал документы в таком порядке, имеют право на их получение.