В МИД Венгрии обвинили Украину в нарушении прав этнических венгров

В Закарпатской области Украины проживает большое количество этнических венгров, чьи права нарушены из-за законодательства Украины. Спикер Левенте Мадьяр пояснил, что венгры не имеют право обучать детей в школах, где бы уроки преподавали на их родном языке. Аналогичная ситуация складывается и в сфере получения профессионального образования. Украине не раз предъявляли из-за этого претензии, но никаких изменений на законодательном уровне не произошло.

Госсекретарь Левенте Мадьяр отметил, что подобное нарушение прав этнических венгров стало главной причиной, из-за которой Венгрия выступает против сближения Украины с различными международными альянсами.

«Это настолько важно для нас, что мы заблокировали вступление Украины в ЕС и НАТО, а также ее сближение с этими организациями», - передает слова Левенте Мадьяра информационное агентство MTI

Левенте Мадьяр отмечает, что в ближайшее время будет составлена дорожная карта. Спикер не уверен, что в скором времени удастся решить проблему, но продолжает надеться на понимание сторон.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов рассмотреть претензии Венгрии и изменить некоторые законодательные акты для приближения цели вступления в ЕС.

В ходе встречи также обсудили вопросы беженцев из Украины, в частности, организацию учебного процесса для детей.