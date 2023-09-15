В Минэнерго Украины заявили о намерении стать газовым хабом Европы

Министр энергетики Галущенко считает, что у Украины есть высокие шансы нарастить объемы голубого топлива в подземных хранилищах. В настоящее время в хранилищах находится два миллиардов кубометров, но есть потенциал нарастить до 15. Увеличение будет проходить поэтапно. Уже к началу зимы можно поместить три миллиарда кубометров.

Подземные хранилища Украина готова выделять западным странам. Сотрудничество идет. Компании перекачивают газ. Это все дает положительный результат, а значит, у Украины есть все шансы превратиться в газовый хаб.

Причина востребованности украинских хранилищ в том, что большинство европейских переполнено.