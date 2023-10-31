В Минфине опровергли обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в РФ
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
На фоне заявления главы Carlsberg о краже бизнеса в РФ, российский Минфин напомнил о том, что «Балтика» не перешла в собственность, и находится только во временном управлении Росимущества, что и стало причиной для изменения структуры собственности. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства, передает издание РИА Новости.
Представители министерства напомнили, что компания не стала собственностью российского государства. На время управляющим было назначено Росимущество, которое выполняет обязанности собственника, но не распоряжается имуществом, подчеркнули в ведомстве.
В министерстве также указали на то, что для введения временного управления имуществом государств, на незаконной основе оставивших без права собственности физ- и юрлиц из России, был издан соответствующий приказ российского президента Владимира Путина об управлении определенными видами имущества.