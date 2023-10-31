В Минфине опровергли обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в РФ

На фоне заявления главы Carlsberg о краже бизнеса в РФ, российский Минфин напомнил о том, что «Балтика» не перешла в собственность, и находится только во временном управлении Росимущества, что и стало причиной для изменения структуры собственности. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства, передает издание РИА Новости .

Представители министерства напомнили, что компания не стала собственностью российского государства. На время управляющим было назначено Росимущество, которое выполняет обязанности собственника, но не распоряжается имуществом, подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также указали на то, что для введения временного управления имуществом государств, на незаконной основе оставивших без права собственности физ- и юрлиц из России, был издан соответствующий приказ российского президента Владимира Путина об управлении определенными видами имущества.