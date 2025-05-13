Заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику рассказал, что в случае принятия против России санкций из-за невозможности урегулировать конфликт на Украине мирным способом страна диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров, сообщил РБК.

По данным издания, международный клуб «Валдай» проводит дискуссию, посвященную теме «Американо-китайская торговая война». Одним из участников мероприятия стал Дмитрий Кику. Заявления о возможных санкций спикер назвал диктаторскими. Он привел в пример опыт Китая, который стал успешным в вопросах противодействия необоснованным решениям США. По мнению Кику, Вашингтон антагонизирует государства, которые в дальнейшем намерены продолжать сотрудничество с Россией.

«Поэтому нужно будет посмотреть, насколько это все, во-первых, найдет поддержку у американских законодателей, а во-вторых, какова будет экономическая ценность данных решений», — сказал Кику.

Спикер рассказал, что торговый оборот между странами составляет $3,5 млрд. Данными располагает российская таможня. Начиная с 1992 года зафиксирован самый низкий торговый оборот.

По информации издания, в апреле сенаторы предложили ввести против РФ санкции. Поводом станет отказ от мирного урегулирования вооруженного конфликта. В законопроекте предложено ввести пошлины на импорт из стран, которые покупают у РФ некоторые ископаемые. Линдси Грэм выразил уверенность, что ограничения станут «сокрушительными» для экономики. По его словам, предложение было положительно воспринято коллегами.

Ранее сообщалось, что ЕС и США готовятся к «дипломатической игре» вокруг ситуации на Украине.