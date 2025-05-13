Bloomberg: ЕС и США готовятся к «дипломатической игре» вокруг ситуации на Украине

Европейский союз (ЕС) готовится к серии важных дипломатических мероприятий, прежде чем примет окончательные решения о новых санкциях в отношении России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации источника, страны ЕС ожидают переговоров в Стамбуле, которые должны пройти до обсуждения возможных ограничительных мер против Москвы.

Как отмечает издание, США уведомили Евросоюз о намерении содействовать проведению переговоров между Россией и Украиной в Турции. Лидеры европейских государств выразили желание использовать эти встречи как шанс добиться прекращения огня и политического урегулирования конфликта.

По данным агентства, в случае отказа РФ от встречи или невозможности добиться перемирия, ЕС и США планируют усилить давление, включая обсуждение новых санкций и призыв к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу применить их.

Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает прекращения огня с 12 мая и только тогда готов начать диалог с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Европейский союз (ЕС) в «гадком» отношении к США.