В Минобороны опровергли заявления британского адмирала Энтони Радакина о том, что Россия потеряла половину своей боеспособности, пишет агентство « РИА Новости ».

«Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья», - отмечают в Минобороны

В Минобороны РФ особенно удивлены тем, что подобные заявления звучат на фоне опустошения складов вооружений западных партнеров Украины. Иностранная техника, которая оказывается в зоне спецоперации, быстро выходит из строя и становится трофеями российских военных. В дальнейшем полученный металл можно использовать при восстановлении новых регионов, заявили в Минобороны.

Сделанные адмиралом Энтони заявления могут свидетельствовать о том, что Британия снова хочет выделить деньги на помощь Украине, при этом мнение налогоплательщиков страны никто не учитывает.