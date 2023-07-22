В Минобороны РФ рассказали об успехах в зоне СВО

В Минобороны РФ рассказали об успехах в зоне спецоперации, в частности, о поражении большого количества иностранных наемников, чьи базы располагались в разных областях Украины.

Во Львове ликвидировали базу расположения, в которой находились преимущественно польские и немецкие наемники, пишет агентство «РИА Новости». Удар был нанесен 6 июля. Военные разместились на территории академии сухопутных войск ВСУ.

В Кировоградской области был уничтожен склад авиатоплива, а в Черниговской армия РФ нанесла удар по месту, где было зафиксировано большое количество наемников из других стран, сообщает агентство «Интерфакс».

Более 30 военных ВСУ были ликвидированы на херсонском направлении, пишет агентство ТАСС. Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также рассказал об успешном уничтожении техники противника: бронированных автомобилей, гаубиц.

Также армия РФ сумела успешно отразить семь атак на краснолиманском направлении. Такими данными поделилась группировка ВС РФ «Центр». Всего с начала объявления о спецоперации было уничтожено 4990 иностранных наемников.