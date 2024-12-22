В Минобороны сообщили о ночных атаках по регионам РФ

ВСУ запустили для атак объектов, расположенных на территории РФ, в ночь на 22 декабря 42 беспилотных летательных аппарата, сообщили Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что дежурные силы ПВО не позволили противнику добиться поставленной цели. БПЛА были сбиты над территорией Орловской, Курской, Ростовской и Брянской бластей, а также над Краснодарским краем.

Наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Орловской областью. В частности, в ведомстве проинформировали, что над территорией региона было устранено 20 беспилотных летательных аппарата.

Глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале уточнил, какую ВСУ преследовали цель — атаковать объекты топливо-энергетической инфраструктуры, расположенные на территории региона. Значительных разрушений на данный момент не зафиксировано. Вследствие атаки противника никто не пострадал.

«К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано», — написал губернатор Орловской области.

В Минобороны уточнили, что над территориями Ростовской и Брянской областей ПВО сбили по восемь БПЛА, над Курской областью — пять, над Краснодарским краем — один. В официальных телеграм-каналах правительства указанных регионов или их глав сообщается, что в результате ночной атаки ВСУ мирное население не пострадало. Разрушений также замечено не было. Однако информация может обновляться. Специалисты осматривают места падений обломков. Жители в телеграм-каналах благодарят ПВО.

Ранее сообщалось, что ПВО устранила над Ростовской областью восемь беспилотников и ракету.