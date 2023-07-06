В Минобразовании решили помогать учащимся с выбором профессии: введут новый предмет

В группе Минобразования и спорта Республики Карелии рассказали о нововведениях, которые затронут учащихся всех российских школ. Ученики, начиная со шестиклассников и заканчивая выпускниками, на уроках по профориентации будут узнавать о различных профессиях. Планируется организованное посещение высших учебных заведений, проведение онлайн-диагностики, участие в мастер-классах.

В Минобразовании уверены, что подобные занятия помогут старшеклассникам в осознанном выборе профессии, а также расширять общий кругозор. Особое внимание будет уделено специальностям промышленной сферы, которые стали менее востребованными в последние годы.