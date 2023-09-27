В Минусинске годовалый ребенок выпал из окна, но мать этого даже не заметила

В Минусинске прохожие обнаружили, что из окна многоэтажного дома выпала годовалая девочка, и вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка госпитализировали, сообщает newkhakasiya.online . Девочка в тяжелом состоянии.

В сентябре девочку вернули домой. Ее мать решили родительских прав в июле, но женщина смогла их восстановить. Аналогичная ситуация с четырехлетним братом девочки. Мальчик только недавно вернулся домой.

Мать и ее сожитель распивали спиртные напитки. За детьми никто не следил. Взрослые находились в одной комнате, а дети самостоятельно играли в другом помещении. Сожитель открыл окна и дверь балкона, чтобы вывести запах сигаретного дыма.

Когда девочка выпала из окна, никто не обратил внимание. Сожитель лег спать из-за того, что был сильно пьяным. Четырехлетний братик продолжал играть. В какой-то момент мать обратила внимание, что в комнате нет дочери, но к тому времени уже вызвали медиков.

Мама не смогла сопровождать ребенка в больницу. Она была слишком пьяной. Теперь у женщины снова забрали сына. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура следит за развитием событий.

Инцидент произошел 26 сентября. Девочка выпала из окна третьего этажа. Предполагается, что она залезла на подоконник, чтобы играть там.