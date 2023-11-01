В Минздраве Карелии рассказали о самочувствии 15 пострадавших в ДТП в Петрозаводске

Во вторник, 31 октября, в Петрозаводске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В СМИ появлялась разная информация о количестве и состоянии пострадавших. 1 ноября в Минздраве Карелии поделились уточненными данными: 15 пострадавших и один погибший, сообщает karelinform.ru .

По состоянию на утро 1 ноября два пассажира автобуса находятся в реанимации. Их самочувствие медики оценивают как тяжелое. Всего пострадало 15 человек. Они получили травмы разной степени (кроме двух человек, которые в реанимации), но в госпитализации не нуждались. Каждому человеку оказали помощь на месте происшествия.

СМИ сообщали, что один человек погиб. Медики подтвердили данные. 20-летнего жителя Петрозаводска везли в больницу в машине скорой помощи. Он скончался по дороге.

Жительница Петрозаводска, которая находилась в автобусе в момент ДТП, рассказала, что было очень страшно. Какие-либо травмы или ссадины, пусть и незначительные, получил каждый пассажир. Водитель автобуса находился в шоковом состоянии. Осколки лобового стекла поцарапали ему лицо.

Женщина рассказала в социальных сетях, что погибший парень находился в автомобиле. Также в машине было трое пассажиров. Молодые люди все получили травмы.