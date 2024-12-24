В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего от поджога банкоматов в Перми

В Минздраве Пермского края проинформировали, что пострадавший от поджога банкоматов в Перми переведен на амбулаторное лечение, сообщил properm.ru.

Издание пояснило, что после поджога банкомата на ул. Мира, 6а в Перми в больницу доставили человека. Предположительно, он не имел отношения к противоправному действию и просто проходил мимо банкомата в момент происшествия. В ведомстве отметили, что пострадавшему оперативно оказали помощь сотрудники медицинского учреждения.

«Получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили журналисту Properm.ru в ведомстве.

Издание располагает информацией, что пострадавший мог вести асоциальный образ жизни. Мужчине не менее сорока лет. Официальных данных о его участии в поджоге и образе жизни нет.

Напомним, в Перми в понедельник, 23 декабря, с разницей примерно в полчаса было совершено две попытки поджечь банкоматы, которые находятся в разных районах города. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Возгорания ликвидировали спасатели. По предварительным данным, травмы получили несколько человек.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Перми двух поджигателей банков.