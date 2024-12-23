Правоохранители задержали в Перми двух поджигателей банков

Вечером 23 декабря в Перми дважды пытались поджечь банки. Каждый раз правоохранители были на высоте, они по горячим следам задерживали злоумышленников. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Первый поджог был совершен в девятом часу вечера. На первом этаже жилого дома, в отделении банка, раздался сильный взрыв. После него началось возгорание. ЧП произошло на проспекте Мира.

«Подозреваемого в поджоге удалось оперативно задержать сотрудникам ППС, с ним уже общаются полицейские», — указал микроблог.

Буквально через полчаса произошел схожий инцидент в другом месте, уже на улице Ленина. Неподалеку от банка, в котором вспыхнуло пламя, задержали пенсионерку. Считается, что именно она совершила поджог. Сейчас на этом месте работают пожарные, а также представители оперативно-следственной группы. Уже есть информация, что оба поджигателя устроили диверсии по указанию мошенников с территории Украины.

Ранее сообщалось об аресте поджигателя двух банкоматов в Петербурге. Пенсионер устроил два пожара, а затем пытался совершить еще и третий. Его задержали по подозрению в проведении терактов, суд отправил его в СИЗО.