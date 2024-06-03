В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, травмированного на фонтане в Перми

В пресс-службе Минздрава Пермского края подтвердили Properm.ru информацию о госпитализации ребенка, который травмировался на фонтанах в воскресенье, 2 июня.

Состояние ребенка стабильное и удовлетворительное. Об инциденте стало известно из мессенджеров. Очевидцы рассказали, что по территории фонтана бегало много детей босиком. В Перми на площади проходил фестиваль кино «Медвежонок». Пальчик одного из детей застрял в решетке. Люди сообщили, что девочке оторвало фалангу. На место происшествия прибыла бригада «скорой помощи». В Минздраве не подтвердили и не опровергли данную информацию. Информации об хирургическом вмешательстве также нет.

В региональном Роспотребнадзоре неоднократно заявляли, что купаться в фонтанах запрещено. Однако комплекс фонтанов привлекает внимание детворы. Это не первый случай травмирования несовершеннолетних. В 2019 году местные власти обратили внимание на необходимость обеспечить безопасность горожан. Пригласили подрядчика. Информация, что работы все же были выполнены, не поступала.

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