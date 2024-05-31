В Балашихе мужчину убило ударом молнии

В Балашихе мужчина скончался в результате удара молнии. По факту случившегося проводится проверка, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел в пятницу недалеко от дома, расположенного на шоссе Энтузиастов. Прохожие обнаружили тело мужчины с ожогами и электрометками. По информации следствия, гражданин скончался в результате попадания в него молнии.

«В Балашихе организована проверка по факту гибели мужчины от травм, полученных в результате попадания в него молнии», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, погибшему было 63 года. Во время дождя он, держа зонт, переходил дорогу. Возле пешеходного перехода его ударила молния. От полученных травм мужчина скончался на месте.