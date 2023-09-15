В Минздраве Ставрополья кадровые перестановки
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Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников сообщил, что покинул занимаемый пост, сообщает newstracker.ru.
Владимир Колесников занимался организацией работы медицинских учреждений с 2020 года. С 15 сентября пост министра здравоохранения он больше не занимает. Причина – увольнение по собственному желанию.
Известно, что Владимир Колесников будет занимать другой руководящий пост, но на данный момент не сообщается, в какой сфере он будет вести деятельность.
В ближайшее время заниматься вопросами министерства здравоохранения будет первый заместитель министра Юрий Литвинов.